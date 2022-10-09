Су-24 потерпел крушение во время учебного полета в Ростовской области

9 окт. 17:29

Российский бомбардировщик Су-24 разбился после учебно-тренировочного полета на Дону, рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

"9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что экипаж катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования, здоровью летчиков ничего не угрожает.

Разрушений на земле не обнаружено, воздушное судно упало в безлюдном месте, боекомплекта на нем не было.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за "технической неисправности".