Освобождению Гадрута - два года

9 окт. 17:12

Сегодня исполнилось два года с момента освобождения от армянской оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Это произошло на 13-й день Отечественной войны Азербайджана.

В общей сложности в этот день были освобождены девять населенных пунктов, Гадрут был самым крупным из них.

Девятого октября 2020 года также были освобождены села Гышлаг, Гараджаллы, Афендиляр, Сулейманлы Джебраильского района, село Чайлы Тертерского района, населенные пункты Юхары Гюзляк и Горазилли Физулинского района, а также Сор Ходжавендского района.

Напомним, во время армянской оккупации поселок Гадрут представлял собой не только укрепленную стратегическую позицию - он выступал и как важный пункт для переброски дополнительных сил в Физулинском и Джебраильском направлениях.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 24 декабря прошлого года, выступая на открытии воинской части в Гадруте, рассказал об особом значении операции по его освобождению.

"Гадрутская операция имела особое значение во Второй Карабахской войне. В первую очередь потому, что освобождение этого стратегического поселка от оккупации стало дополнительной поддержкой нашим дальнейшим планам, так как если бы мы не освободили Гадрут от оккупантов, то наши последующие операции могли бы столкнуться с еще большими трудностями. Неслучайно после Джебраила, первым освобожденного от оккупации, вторым крупным населенным пунктом стал Гадрут", - пояснил глава государства.

Он напомнил, что освобождение Гадрута было сложной и почетной миссией, так как армянская сторона построила мощные укрепления на всех оккупированных ей землях, создала несколько линий оборонительных укреплений. "Кроме того, благоприятным для врага был и природный рельеф Карабахского и Восточно-Зангезурского региона, потому что, расположившись в этих горах, на этих холмах, они получали большое военное преимущество. Так что одержать эту славную Победу нам позволили как профессионализм, физическая сила, так и моральная подготовка, патриотизм, самоотверженность наших военнослужащих", - перечислил Ильхам Алиев.

"Уверен, что гадрутская операция займет достойное место в современной истории мировых войн. Армения любой ценой пыталась удержать Гадрут под своим контролем. Даже спустя несколько дней после освобождения Гадрута от оккупантов они, распространяя в свойственной им манере ложь, утверждали, что Гадрут якобы находится в их руках. Победоносная азербайджанская армия уже подняла в Гадруте наш государственный флаг. Гадрут и все прилегающие высоты находились у нас. Армения, осознавая морально-психологическое состояние своей армии, распространяла ложь о Гадруте", - констатировал президент.

Он обратил внимание на тот факт, что после освобождения Гадрута случаи дезертирства в ВС Армении получили еще более широкий размах, так что за все время войны в армянской армии было 10 тыс дезертиров. "В азербайджанской же армии не было ни одного дезертира. Наш патриотический дух, героизм, привязанность к Родине, самоотверженность создали во всем мире четкое представление об азербайджанской армии, азербайджанском народе. Показали, что мы - великий народ, который любой ценой освободит принадлежащие нам земли", - заключил Ильхам Алиев.