Иран на 70% нарастил экспорт в Россию

9 окт. 16:59

Объем поставок иранских товаров в Россию с марта увеличился на 70%, сообщил председатель экономической комиссии Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Реза Пур-Эбрахими.

"Увеличение экспорта иранских товаров в Россию на 70% за последние полгода указывает на начало нового этапа в плане расширения экономического сотрудничества между двумя государствами", - цитирует политика агентство Tasnim.

Пур-Эбрахими подчеркнул, что произошедшее за последние месяцы и новые экономические отношения России с европейскими странами дают новые возможности для сотрудничества РФ и ИРИ.

Председатель комиссия также выразил мнение, что сотрудничество между Центробанками двух стран, а также ряд соглашений по увеличению товарооборота могут помочь повысить уровень двусторонних экономических отношений.