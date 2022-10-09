Около 5 тысяч километров ЛЭП отремонтированы на Северном Кавказе

9 окт. 16:29

Энергетики отремонтировали на Северном Кавказе около 5 тыс км линий электропередачи, повысив качество и надежность электроснабжения для почти 600 тыс потребителей, заявил гендиректор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

"Энергетики группы "Россети Северный Кавказ" завершают подготовку электросетевого комплекса к работе в сезон пиковых нагрузок. Среди ключевых мероприятий программы технического обслуживания и ремонтов, запланированной на текущий год, специалисты уже провели ремонт почти 5 тыс км линий электропередачи различного класса напряжения", - цитирует его ТАСС.

Левченко пояснил, что это 672 км воздушных ЛЭП высокого класса 35 кВ и выше, а также свыше 4,3 тыс км потребительских сетей 0,4-10 кВ, которые непосредственно дают энергию жителям и предприятиям всех субъектов СКФО.

Гендиректор компании подчеркнул, что все работы ведутся согласно запланированным срокам.