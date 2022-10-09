Путин завтра проведет оперативное совещание с Совбезом

9 окт. 16:09

Президент РФ Владимир Путин завтра проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, будет ли подниматься на встрече вопрос с Крымским мостом, пообещав предоставить эту информацию по итогам совещания.

Напомним, Владимир Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, как правило, они проходят каждую неделю.