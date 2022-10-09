Лайнеры "Аэрофлота" снова полетели на Шри-Ланку

9 окт. 15:58

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с сегодняшнего дня возобновляет авиарейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, пока - дважды в неделю, передает РИА Новости.

Напомним, "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня на Шри-Ланке его самолета Airbus A330-300 из-за претензий лизингодателей. МИД России выразил протест послу государства. Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву с членами экипажа.