Турецкие спецслужбы ликвидировали в Ираке особо опасного члена РПК

9 окт. 15:43

Спецслужбы Турции заявили о нейтрализации курдского повстанца Оккеша Девери.

"Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) в районе Гара на севере Ирака нейтрализован особо опасный боевик РПК Оккеш Девери с позывным "Кендал Пирсус", - сообщает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Девери вступил в ряды террористической организации будучи студентом медицинского вуза, бросил университет в 2010 году и перебрался в Кандиль, участвовал в террористической деятельности в районах Зап, Метина и Хакурк. В 2021 году он был назначен ответственным по медицинским вопросам в рядах РПК в районе Гара.

Девери был уничтожен в результате спецоперации MIT в районе Гара вместе с другими террористами, среди которых был его приближенный Кайхан Картал под кодовым именем "Кемаль Пир".