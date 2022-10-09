Путин и Жапаров встретятся в Астане

9 окт. 15:29

Президент России Владимир Путин до начала неформальной встречи глав СНГ в Петербурге поговорил по телефону с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, стороны договорились встретиться на саммите в Астане, который запланирован на середину ноября.

"До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", передает РИА Новости.

Напомним, в минувшую пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ, который не смог посетить лидер Киргизии Садыр Жапаров.