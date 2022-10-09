МИД России: Москва ответит на визовый режим Киева

9 окт. 15:14

Российская сторона до января примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима для граждан РФ, - заявил сегодня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Украинские власти, идя на денонсацию, сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших стран, разорвать родственные и дружеские связи. Согласно условиям соглашения, оно продолжает действовать до 1 января 2023 года. Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств", - рассказал дипломат, передает ТАСС.

Меры "не должны быть зеркальными". "Необходимо, прежде всего, руководствоваться интересами России, наших граждан, учитывать гуманитарные соображения. Простые украинцы, в том числе беженцы, которые ищут у нас защиту от украинских националистов, и без того испытывают огромные трудности. Мы также не забываем о семейных и иных узах, которые объединяют наших граждан. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств", - пояснил он.

Напомним, в середине июня Киев вышел из российско-украинского соглашения 1997 года о безвизовых поездках граждан и с 1 июля запретил въезд россиян на Украину без виз.