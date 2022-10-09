Генсек ОДКБ Станислав Зась едет в Казахстан

9 окт. 14:57

Сегодня генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась прибудет в Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ОДКБ.

В ходе визита он проведет встречи с высшим политическим и военным руководством страны, - передает Sputnik Казахстан.

Напомним, в Казахстане завершились учения коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности, которые прошли с 3 по 7 октября и позволили повысить практические навыки командования ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, а также усовершенствовать уровень полевой выучки и слаженности действий сил.