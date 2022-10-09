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Армения вновь обстреливает пограничные позиции армии Азербайджана

Армения вновь обстреливает пограничные позиции армии Азербайджана

Накануне вечером подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана на его официальном сайте.

"Сегодня 9 октября, утром армянские подразделения вновь обстреляли азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района", - сообщает ведомство.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры, - говорится в сообщении азербайджанского министерства обороны.

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