Эрдоган: Турция научилась бороться с кризисами

9 окт. 14:00

За последние двадцать лет Турция совершила мощный рывок в своем развитии, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии ряда объектов в западной провинции Балыкесир.​​​​​​​

Если в 2002 году объем турецкого экспорта не превышал $30 млрд, то сегодня мы говорим уже о показателе в $250 млрд, - отметил турецкий лидер, подчеркнув, что новый период развития Турции совпал по времени с серьезными катаклизмами на мировой арене. "Политический и экономический баланс в мире в корне меняется. Повсеместно растут экономические и социальные проблемы, связанные с последствиями пандемии, конфликтов и войн. Налицо масштабные изменения глобального уровня, и Турция также не может избежать последствий", - сказал президент, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Однако отличием Анкары является то, что власти Турции учли эти тенденции еще 8-9 лет назад, столкнувшись с множеством вызовов. "Мы сделали упор на максимальном развитии инфраструктуры, сформировали антикризисные механизмы, что позволило минимизировать для населения и экономики ущерб от внешних процессов", - пояснил он.

В отличие от развитых стран Турция готова к предстоящей зиме. При этом уровень занятости в стране достиг рекордных 31 млн рабочих мест: открываются заводы и фабрики, растут города, развивается промышленность, в том числе оборонная.

Эрдоган назвал высокую инфляцию самой большой проблемой на пути развития Турции, отметив, что "правительство ведет борьбу с резкими перепадами цен и нацелено на индексацию доходов населения в соответствии с уровнем инфляции".

Глава государства.​​​​​​ Напомнил, что объем поставок промышленной продукции Турции за рубеж за девять месяцев текущего года достиг $139,3 млрд, что стало максимумом за всю историю страны.

В Ассамблее экспортеров Турции сообщили, что поставки продукции 13 из 16 секторов промышленности за рубеж превысили целевые показатели – так, объем поставок турецкой продукции сектора авиации и обороны в январе-сентябре текущего года достиг $2,8 млрд, что на 33,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Крупными рынками потребления промпродукции Турции остаются Германия, Италия и Нидерланды.