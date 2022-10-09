СМИ: Египет готов в ближайшие дни запустить платежную систему "Мир"

9 окт. 13:57

Уже в ближайшие дни в Египте может заработать российская платежная система "Мир", - пишет египетская газета "Аш-Шурук" со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах.

"Источники сообщили газете о внедрении системы "Мир" и начале операций с российским рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни", - сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.

На решение об операциях с российскими рублями не повлияла информация об отказе турецких банков от взаимодействия с платежной системой из-за возможных американских санкций, - отмечает издание.

В то же время российские источники в туристической отрасли не смогли подтвердить информацию "Аш-Шурук", отметив, что "переговоры о внедрении российской платежной системы пока лишь только ведутся".