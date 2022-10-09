СМИ: США из-за нефти могут вывести свои войска из ОАЭ и Саудовской Аравии

9 окт. 13:16

Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, - пишет издание Washington Times.

Проект "Закона о напряженном партнерстве", представленный парламентариями-демократами Томом Малиновски, Шоном Кастеном и Сьюзан Уайлд, предусматривает вывод американского контингента вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD.

"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине", - говорится в заявлении депутатов, передает РИА Новости.

На территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся американские военные базы с численностью контингента до нескольких тысяч человек. Также США ведут подготовку вооруженных сил этих стран, ежегодно такую подготовку в США проходят около 600–800 военнослужащих каждой из них.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.