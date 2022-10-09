СМИ: в ДТП на западе Грузии погиб мэр имеретинского Терджолы

9 окт. 12:58

Мэр грузинского Терджолы (регион Имерети) Лаша Гогиашвили погиб в результате ДТП на западе Грузии, - сообщает Первый канал.

На территории села Сепарети Тержольского района столкнулись мотоцикл с трейлером. Мотоциклом управлял 42-летний мэр Терджолы. Гогиашвили доставили в центр интервенционной медицины в Кутаиси, но спасти его не удалось, - передает Sputnik Грузия.

Гогиашвили был членом правящей партии "Грузинская мечта". Он был избран мэром Терджолы на выборах в органы местного самоуправления 2021 года во второй раз.