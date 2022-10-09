Экс-глава СНБ Армении ответил Пашиняну

9 окт. 12:43

Бывший и.о. директора Службы национальной безопасности Армении Микаэл Амбарцумян ответил на обвинения премьера Никола Пашиняна в адрес прежнего руководства спецслужбы.

В одной из соцсетей он назвал обвинения премьера необоснованными и призвал главу правительства к корректности, пояснив: сегодня в СНБ почти на 100% работают те же люди, что и раньше, включая руководящий состав.

"Следовательно, если у премьера есть недовольство работой службы, то его претензии должны касаться и действующих сотрудников. Но я понимаю, что пока эти люди, молча выполняют поручения Пашиняна, а также обеспечивают безопасность власти, то никаких претензий к ним не будет. Но как только они уйдут с должностей и начнут высказываться против власти, то окажутся под "прицелом" Пашиняна", - написал Амбарцумян, передает Sputnik Армения.

Амбарцумян посоветовал премьеру сходить в музей СНБ, ознакомиться с ее историей и убедиться, что данное ведомство эффективно работало и в прошлом, и его функция заключается "не только в организации различных шоу".

Также Амбарцумян обращает внимание на то, что подавляющее большинство фигурантов текущих уголовных дел – представители младшего воинского состава Минобороны, которые случайно либо из соображений корысти оказались в поле зрения разведки. Такие случаи выявлялись и в прошлом, но не разглашались либо в силу своих незначительных масштабов и последствий, либо в целях сохранения авторитета армии.

Амбарцумян также не понимает, что побудило премьера выступить с обвинением в "шабашничестве", подработке "на стороне" в адрес прежнего руководства. Бывший и.о. директора СНБ уверен, что премьер не может привести хотя бы один пример, подтверждающий эти обвинения или подозрения, а значит, Пашиняна либо вводили в заблуждение, либо же его эмоциональные заявления обусловлены желанием премьера отвлечь внимание общества от более злободневных проблем.

Напомним, Амбарцумян был врио главы СНБ с 8 октября по 9 ноября 2020 года, после ухода с должности вместе с некоторыми бывшими коллегами создал "Союз офицеров запаса СНБ", время от времени выступая с критикой действий властей.