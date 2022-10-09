Трамп призвал к российско-украинским мирным переговорам

9 окт. 12:28

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, в противном случае это может перерасти в третью мировую войну.

"И сейчас мы имеем конфликт между Россией и Украиной. ...Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, передает ТАСС.

Также Трамп назвал истинных зачинщиков этого конфликта, отметив: начало спецоперации на Украине спровоцировала риторика администрации президента Джо Байдена.

"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. …Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом", - сказал он, напомнив: когда он был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.