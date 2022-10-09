Казахстанские медики успешно справляются с коронавирусом

9 окт. 11:59

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля при Минздраве Казахстана. Днем ранее был зафиксирован 51 человек с положительным ПЦР. ⠀

Лечение от коронавируса продолжают получать 1 082 человека, из них в стационарах– 116 пациентов, на амбулаторном уровне – 966. Из них в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент, - передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на то, что всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 393 974 случая заболевания коронавирусной инфекцией, казахстанские медики успешно борются с заболеванием, - говорится в сообщении.