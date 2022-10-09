По Крымскому мосту пошли пассажирские составы

9 окт. 11:42

Первый после приостановки движения пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту, - сообщили в компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс".

Поезд №28 сообщением Симферополь - Москва отправился из столицы Крыма накануне в 17:10 и уже в 22:20 он сделал следующую за мостом остановку по маршруту - на станции Тамань-Пассажирская на Кубани, - передает РИА Новости.

Железнодорожное сообщение восстановили накануне после семи часов вечера - примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами, после чего Минтранс выдал разрешение на следование составов по транспортному переходу.