В России за сутки - менее 20 тыс заболевших коронавирусом

9 окт. 11:29

Впервые с 9 августа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом упало ниже 20 тыс – до 18 819 против 20 571 днем ранее, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 1 266, в Санкт-Петербурге - 1 305, в Подмосковье - 518. В Краснодарском крае - 196, в Ставропольском крае - 320, в Крыму - 107, в Дагестане - 26, в Кабардино-Балкарии - 32, в Адыгее - 47, в Карачаево-Черкесии - 31, в Чечне - 10, в Северной Осетии - 39, в Ингушетии - 17.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 21 203 332 случая заражения.

Число летальных исходов возросло на 102 против 106 днем ранее, до 388 199. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 28 793 против 38 289 днем ранее, до 20 414 224.