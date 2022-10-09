Российские земледельцы отмечают профессиональный праздник

9 окт. 11:15

Российские аграрии сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства. С этой датой их поздравил в видеообращении президент РФ Владимир Путин.

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, - сказал глава государства, отметив, что Россия может вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам, передает ТАСС.

Все это является прямым результатом вложенных аграриями, работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилий, их непростого, но нужного и ответственного труда. Агропромышленный комплекс страны - один из ключевых секторов российской экономики - год за годом "демонстрирует убедительный, достойный результат", - отметил президент.

"В этом году ожидается рекордный урожай зерновых, порядка 150 млн тонн, в том числе около 100 млн тонн пшеницы", - заявил Путин, подчеркнув, что недавно такие цифры казались труднодостижимыми. Высокие показатели фиксируют и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, сахарная свекла. Кроме того, растут объемы производства животноводческой продукции.

"Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введенные ограничения для собственного развития", - указал Путин, подчеркнув, что необходимо повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, а значит - наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современное отечественное оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций.