В столичном регионе сегодня пройдут скоротечные ливни

9 окт. 10:35

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачность с прояснениями, а во второй половине дня пройдут скоротечные ливни, воздух прогреется до плюс 15 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во второй половине дня небо нахмурится, но а ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5-7 мм. Температура воздуха плюс 13-15, в Подмосковье от 11 до 16 градусов", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет юго-западным, западным порывистым, его скорость будет достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт ст, - добавил синоптик.