На проспекте Багратуняц в Ереване прогремел взрыв, есть пострадавшие

9 окт. 10:19

Сегодня утром в одном из районов Еревана прогремел взрыв, есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Сегодня в 9:15 (8:15 мск), на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация, что на проспекте Багратуняц в Ереване произошел взрыв, возник пожар, есть пострадавшие", - говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РИА Новости.

На место выехали две группы пожарных спасателей, которые выяснили, что взрыв прогремел в хостеле.

"Выяснилось, что взрыв произошел в ереванском хостеле по адресу Багратуняц 2/8. Двое пострадавших доставлены в национальный ожоговый центр", - говорится в сообщении на сайте МЧС.