9 окт. 10:00

Завершившийся накануне в Праге саммит Европейского политического сообщества в Праге не принес Европе прояснения по вопросу решения энергетического кризиса, - говорится в сюжете немецкого телеканала Das Erste ("Первый").

"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть – прояснение, но на саммите такого явно не наблюдалось", - отмечает телеканал.

"Может быть, простой потолок цен - то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет - такой ответ дали в Праге". Как полагают эксперты, некоторые европейские лидеры опасаются, что регион тогда "будет стеснен". Правда, допускается вариант совместных закупок газа, однако на это, как подчеркивается, потребуется время.

Ситуацию могли бы спасти "деньги из Брюсселя", однако ряд лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, считают, что новых долгов быть не должно, а при решении вопросов энергобезопасности следует использовать существующий фонд восстановления после коронавируса.

"Возможно, еще всплывет совершенно другое прояснение - следующий саммит состоится всего через две недели в Брюсселе", - резюмирует телеканал.

Напомним, после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели многочисленные санкции против Москвы, такой разрыв деловых связей с Россией обернулся для Евросоюза, да и для США и Великобритании ростом стоимости жизни, высокой инфляцией и топливным кризисом.