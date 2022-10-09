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В Баку произошел взрыв газа в жилом доме

В Баку произошел взрыв газа в жилом доме

В пятиэтажном жилом доме в Баку произошел взрыв бытового газа, после которого возник пожар.  В результате пострадал один человек. С ожогами он был госпитализирован.

В настоящее время возгорание ликвидировано силами пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщили в экстренном ведомстве, на горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о взрыве в расположенном на улице Алифа Гаджиева в Низаминском районе столицы.

К ликвидации возгорания были привлечены силы пожарной охраны Государственной противопожарной службы и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особого риска.

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