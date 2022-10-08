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Турция намерена организовать переговоры России и Запада по Украине

Турция намерена организовать переговоры России и Запада по Украине

Турция планирует объединить за столом переговоров Россию, США, Францию, Германию и Великобританию. 

"План еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", - пишет турецкая газета Milliyet.

В публикации сообщается, что первые комментарии к плану со стороны влиятельных политиков в США очень позитивны. "Вопрос лишь в том, кто будет представлять Россию. Анкара также призвала Украину использовать открытые каналы для воззвания к мировой общественности о недопустимости ядерного конфликта", - говорится в статье.

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