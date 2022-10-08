Турция выступила за продление "зернового соглашения"

8 окт. 21:02

Турция выступает за продление действия "зернового соглашения", заключенного в Стамбуле с участием РФ и Украины и при посредничестве Анкары и ООН, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается и с Россией.

Отвечая на вопрос журналистов о содержании последнего телефонного разговора президентов Турции и РФ, Калын сообщил, что беседа Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина стала продолжением звонка 6-7 дневной давности. "Наша страна выступает за продление договоренности по зерну… У Москвы имеется определенная обеспокоенность относительно поставок российской продукции, в том числе удобрений. РФ заключила договор с ООН, и сегодня пытается решить вопрос", - приводит слова Калына "Анадолу".

Также представитель Анкары выразил уверенность в том, что переговоры рано или поздно возобновятся.