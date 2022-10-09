Узбекистан выйдет на мировой рынок розового масла

9 окт. 10:45

В Бухаре стартовало выращивание дамасской розы, богатой эфирными маслами. В Узбекистане впервые посадили это растение.

Фермер Миршод Бобоев из села Гулистон Вообкентского района взял в пользование для ООО "Фарм Актив" 26 га земли в засоленной, каменистой местности с тяжелым водоснабжением, подготовил почву и посадил саженцы дамасской розы.

"Из одного литра эфирного масла дамасской розы можно получить 26 тонн духов. Из 4 тонн цветков получается 1 литр эфирного масла", - рассказывает фермер.

Он отметил, что розовое масло - экспортный продукт с хорошим спросом. "Мы получаем предложения из Турции и Германии на покупку нашего эфирного масла. Чистый доход в размере 80 млн сумов можно получить от роз, посаженных на одном гектаре земли", - добавил Бобоев. Помимо эфирного масла предприниматель будет изготавливать напиток из розовой воды, а цветки могут идти на варенье.