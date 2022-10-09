Цифровые билборды сменят рекламные щиты в Ставрополе

9 окт. 8:25

В Ставрополе начали устанавливать цифровые билборды, которые заменят громоздкие рекламные щиты и устаревшие рекламные конструкции, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета

"Много лет администрация краевого центра системно борется с наружной рекламой, нарушающей современные стандарты. Среди утвержденных объектов наибольший интерес представляют цифровые билборды. На крупных транспортных развязках и городских магистралях установлено 13 таких конструкций. Они отвечают современным требованиям и гармонично вписываются в облик ставропольских улиц", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что новые цифровые билборды позволяют значительно сократить количество рекламных щитов на улицах.