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Олимпийцы поучаствуют в благотворительной программе в Северную Осетию

Олимпийцы поучаствуют в благотворительной программе в Северную Осетию

Олимпийские чемпионы прибыли в Северную Осетию для участия в благотворительной программе "Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России", сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло встретился с командой Российского союза спортсменов, прибывшей в Северную Осетию для участия в благотворительной программе "Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что команда Российского союза спортсменов в Северной Осетии посетит спортивные объекты республики, встретится с молодежью, проведет мастер-классы, "круглый стол".

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