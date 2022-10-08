Олимпийцы поучаствуют в благотворительной программе в Северную Осетию

8 окт. 20:55

Олимпийские чемпионы прибыли в Северную Осетию для участия в благотворительной программе "Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России", сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло встретился с командой Российского союза спортсменов, прибывшей в Северную Осетию для участия в благотворительной программе "Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что команда Российского союза спортсменов в Северной Осетии посетит спортивные объекты республики, встретится с молодежью, проведет мастер-классы, "круглый стол".