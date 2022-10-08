Почему Саудовская Аравия отказала Байдену в нефти 

США обвинили Саудовскую Аравию в том, что она встала на сторону России, инициировав шокирующее решение о сокращении добычи для удержания цен на высоком уровне во времена глобальных опасений в связи с инфляцией. Крупнейший в мире производитель нефти утверждает, что шаг исключительно экономический, а не политический. Решение знаменует важнейший момент в более чем 70-летней истории отношений между Саудовской Аравией и США. Сократить добычу было решено менее чем через три месяца после того, как Джо Байден побывал в Саудовской Аравией, пытаясь обеспечить большее производство с тем, чтобы снизить цены.

Bloomberg перечисляет возможные причины, послужившие мотивом для Саудовской Аравии.

Нефть и безопасность

В основе отношений между ближневосточной монархией и западной супердержавой лежит следующий принцип: США обеспечивает королевству военную поддержку в обмен на надежные поставки нефти. Накануне июльского визита Джо Байдена в Джидду саудовские чиновники заявляли, что суть партнерства между Вашингтоном и Эр-Риядом претерпела фундаментальные изменения. По их словам, союз утратил равновесие.

Попытки США возобновить ядерное соглашение с региональным конкурентом Эр-Рияда, Ираном, участие Саудовской Аравии в войне в Йемене, а также неудовольствие в связи с ограниченным обеспечением защиты со стороны Вашингтона против атак поддерживаемых Ираном посредников привели к усилению напряженности и расхождению во взглядах.

В частном порядке чиновники из Персидского залива уже давно жаловались на предпринимаемые США попытки принудить их к определенным политическим решениям. Американские официальные лица слишком поздно осознали, что запугивание не работает, и Вашингтону пора смириться с новым порядком, основанному на общих интересах, рассказал источник, которому известно содержание дискуссий ОПЕК+.

Сила Саудовской Аравии

37-летний принц Мухаммед намерен сделать из Саудовской Аравии одного из крупнейших мировых игроков. Благодаря миллиардам, заработанным на продаже нефти, страна готовится стать лидирующей державой XXI века. Спустя четыре года после убийства журналиста Джамаля Хашогги, из-за которого принца частично ограничили в доступе к компании его коллег из ведущих стран, всё указывает на то, что его уверенность и амбиции ничуть не пострадали. В сентябре Саудовская Аравия неожиданно заявила, что помогла заключить соглашение об обмене заключенными между Россией и Украины, таким образом представив будущего короля в качестве международного посредника.

У себя дома принц стал премьер-министром, заняв должность, ранее принадлежавшую его отцу-королю. Формально Мухаммед стал главой правительства. Таким образом, по мнению его юристов, он будет защищен от судебных тяжб со стороны США в отношении дела Хашогги. По мере усугубления энергетического кризиса в связи с происходящем вокруг Украины мировые лидеры вновь начали оказывать принцу поддержку. Кроме Байдена Мухаммед в этом году принимал лидеров Франции, Великобритании и Германии. Он осторожно восстанавливает связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому нужны инвестиции от Саудовской Аравии, намеренной стать одной из самых быстрорастущих в группе G20. На этой неделе королевство выиграло возможность проведения Зимних Азиатских игр 2029 года на территории мегагорода, который еще не построен.

Экономика

Министр экономики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман заявил, что решение ОПЕК+ было принято, исходя из рыночной ситуации. По его словам, группе приходится действовать на опережение на фоне экстремальной рыночной волатильности. Решение о сокращении добычи основано на прогнозах грядущей глобальной рецессии, заявил в интервью Al Arabiya TV генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

В предварительном бюджете Саудовской Аравии содержатся кое-какие намеки на видение королевства. Чиновники заложили бюджет, исходя из стоимости нефти в $76 за баррель. Это на 20% ниже стоимости нефти на этой неделе, и гораздо ниже ожиданий большинства аналитиков. Учитывая озвученные цифры, Саудовская Аравия предполагает, что годовой профицит едва ли составит 9 млрд риалов ($2,4 млрд), что меньше, чем ожидалось ранее. Столкнувшись с выбором между поддержкой глобальной экономики по запросу США и собственной, оказавшейся под угрозой, саудовцы выбрали себя. Как и другие государства Персидского залива.

Баланс сил

Чиновники стран Персидского залива заявляют, что им необходимо соблюдать баланс сил в своих отношениях с США и Россией, которая играет важную роль не только на энергетических рынках, но и в региональных конфликтах от Сирии до Ливии. Что еще более важно, Россия - участник переговоров с Ираном, и в отличие от США, не критикует Саудовскую Аравию по вопросам прав человека.

Саудовская Аравия и ее региональные союзники не присоединились к санкциям против Москвы. В частном порядке чиновники говорят, что полная изоляция РФ может привести к ответным мерам. Они также с подозрением относятся к американским попыткам наказать Россию с помощью таких инструментов, как установление потолка цен на энергетический экспорт, поскольку такое решение может привести к смещению ценового баланса от продавцов к покупателям.

В свою очередь американские официальные лица пытаются сбалансировать усилия по наказанию России на фоне инфляционных последствий своих решений. Свое желание получать больше нефти от ОПЕК они уравновешивают растущим недовольством в отношении картеля, который не желает сотрудничать и не разделяет интересы США. В свете очередного сокращения добычи Белый дом призвал к поиску ”дополнительных инструментов для сокращения контроля ОПЕК над энергетическими ценами”. Решение - напоминание о том, почему США необходимо срочно сократить свою зависимость от зарубежных источников ископаемого топлива, говорится в заявлении.