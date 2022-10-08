Путин усилил защиту Крымского моста

8 окт. 20:15

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, информирует пресс-служба Кремля.

"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в указе.

Утончается, что цель данных мер – повысить эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.