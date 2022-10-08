В районе Кубани ввели желтый уровень террористической опасности

8 окт. 20:05

Желтый уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил в субботу журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

"Сейчас я подписал введение желтого уровня опасности в Темрюкском районе. Будут повышенные меры - пункты досмотра и контрольно-пропускные мероприятия", - сказал региональный лидер.

Ранее сообщалось, что утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части моста.