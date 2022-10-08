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Азербайджан и Германия будут развивать сотрудничество в оздоровительном туризме

Азербайджан и Германия будут развивать сотрудничество в оздоровительном туризме

Азербайджан и Германия имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере оздоровительного туризма, заявил президент Немецкой медицинской оздоровительной ассоциации Лутц Лунгвиц, выступая на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе"

Лунгвиц подчеркнул необходимость поиска дополнительных способов информирования жителей Германии о туристическом потенциале Азербайджана и отметил, что Германия также заинтересована в реализации проектов в сфере энергетики, нефти.

Далее Лунгвиц отметил, что German Medical Wellness Association договорилась с азербайджанской PMD Hospitality о сотрудничестве в областях страховых программ, продаж и маркетинга.

 

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