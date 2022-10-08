Форум для НКО стартовал в Дагестане

8 окт. 18:42

Международный благотворительный форум "Солнечный берег. НКО. Перезагрузка" заработал в Махачкале, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Уточняется, что более 70 некоммерческих организаций (НКО) из регионов России и ближнего зарубежья обсудят совершенствование своей деятельности, а также их взаимодействие с органными власти.

"В Махачкале проходит международный благотворительный форум "Солнечный берег. НКО. Перезагрузка". Это одно из самых значимых мероприятий на территории СКФО, которое объединяет на одной площадке более 70 некоммерческих организаций регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. В рамках форума региональные и федеральные эксперты обсудят развитие механизмов взаимодействия некоммерческих организаций и власти, совершенствование деятельности НКО на территории Дагестана",- говорится в сообщении.