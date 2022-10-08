В направлении дороги Физули-Агдам взорвалась мина, есть пострадавшие

8 окт. 18:26

Сегодня на неразминированном участке в направлении дороги Физули-Агдам взорвалась противопехотная мина, сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджана.

Стало известно, что в результате инцидента пострадали житель Шамкирского района и житель Агстафинского района. Пострадавшие госпитализированы.

"Еще раз призываем граждан не отклоняться от обозначенных маршрутов, быть осторожными и не заходить в опасные зоны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оба пострадавшие являются работниками дорожно-строительной компании.