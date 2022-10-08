Глава МЧС РФ прибыл на поврежденный Крымский мост

8 окт. 18:02

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на Крымский мост, где в результате подрыва грузовика произошло обрушение двух пролетов автомобильной дороги, информирует пресс-служба министерства.

"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате ЧП погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части моста.