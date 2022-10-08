Эрдоган: в Турции продолжится снижение процентной ставки

8 окт. 17:53

Власти Турции продолжат снижать процентную банковскую ставку, которая в настоящее время составляет 12%, заявил Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пока ваши братья находятся у власти, процентная ставка будет продолжать снижаться каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Мы не нуждаемся ни в чьих советах и рекомендациях", - сказал турецкий лидер в ходе выступления на церемонии открытия промышленных объектов в городе Балыкесир на северо-западе страны.

ЦБ Турции с конца 2021 года до августа нынешнего держал ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) на уровне 14%, а затем начал ее снижать.