Европа восстала против антироссийских санкций

8 окт. 17:05

Тысячи людей в разных странах Евросоюза вышли на площади своих городов, чтобы выразить несогласие с политикой властей ЕС, касающейся введения против России санкций.

Так, несогласные устроили митинг в центре Вены. Кроме отмены антироссийских рестрикций, они требуют сохранения военного и политического нейтралитета Австрии. Несогласные держат плакаты "Нет поддержке разжигателям войны - ЕС, НАТО, США", "За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией", "Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции", передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Выступающие ораторы призывают жителей Австрии "осознанно голосовать" на выборах президента страны, которые состоятся 9 октября. Они обращают внимание на то, что нынешние власти республики и, в частности, президент Александер Ван дер Беллен "умеют только призывать нас затягивать ремень", не могут предложить действенных мер для преодоления энергетического кризиса.

Тысячи демонстрантов перед бундестагом в Берлине также требуют отмены антироссийских санкций и доступ к дешевым энергоносителям из России. Как сообщает информагентство, организатором мероприятия выступила оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии". Демонстрация проходит под лозунгом "наша страна превыше всего".

По словам митингующих, они недовольны "взрывными" ценами, социальной политикой властей ФРГ и требуют возобновить поставки дешевых энергоносителей из России. На плакатах указано "я хочу российские газ и нефть", "тот, кто молчит сегодня - замерзнет завтра", также есть призывы об отставке правительства.

Крупнейший национальный профсоюз - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) выступила инициатором акции протеста в Риме.

По оценкам организаторов, протест соберет около 10 тыс человек. Которые пройдут от площади Пьяцца-Репубблика до Пьяцца-дель-Пополо через Испанскую лестницу. Члены профсоюза вместе с другими ассоциациями трудящихся и международными профсоюзами обратились к правительству Италии и европейским правительствам с требованием вернуть в центр политической повестки социальную справедливость и работу. Участники демонстрации держат баннеры и транспаранты против повышения цен на продукты и ЖКХ, инфляции и роста энерготарифов. Также много лозунгов антифашистского и пацифистского характера, передает корреспондент РИА Новости.