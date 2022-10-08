Санатории Кубани готовы принять детей из Херсонской области

8 окт. 16:47

Санатории и здравницы Краснодарского края готовы принять до 10 тыс детей со взрослыми из Херсонской области, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Провел оперативный штаб. В случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить 10 тыс. детей со взрослыми из Херсонской области в санаториях и здравницах", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее власти Херсонской области приняли решение отправить детей и пожилых людей на отдых в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.