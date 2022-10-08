В Дагестане студентов научат быть лидерами

8 окт. 16:39

Площадка Центра оценки компетенций АНО "Россия - страна возможностей" начала работу в Дагестанском государственом техническом университете, сообщили в пресс-службе администрации главы республики Сергея Меликова.

"Дагестанская молодежь талантливая и целеустремленная, но зачастую для раскрытия этого потенциала ей нужна наша поддержка. Думаю, открытие площадки Центра компетенций президентской платформы "Россия - страна возможностей" как раз позволит нашим ребятам развивать лидерские качества, эмоциональный интеллект и другие качества, которые в будущем они смогут использовать на пользу Родине", - сказал сам региональный лидер.

Уточняется, что в Центре компетенций студенты проходят диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО "Россия - страна возможностей".