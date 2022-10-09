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Строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане ускорят

Строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане ускорят

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, сообщает пресс-служба Акорды.

Об этом стало известно по итогу встречи президента с председателем правления АО "НК QazaqGaz Санжаром Жаркешовым. Токаев заслушал отчет об обеспечении рынка Казахстана газом и дал поручение форсировать строительство завода на Кашагане.

Оператором строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане ранее являлось частное ТОО GPC Investment, затем компания по договору дарения была передана на баланс нацкомпании QazaqGaz. Мощность завода составит 1,15 млрд кубометров.

Кашаган - одно из крупнейших нефтяных месторождений, запасы оцениваются в 9-13 млрд баррелей нефти.

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