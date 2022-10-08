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Форум по градостроительству в Азербайджане станет ежегодным 

Форум по градостроительству в Азербайджане станет ежегодным 

По итогу первого Азербайджанского национального форума по градостроительству принята декларация, согласно которой форум будет проводиться ежегодно. 

Темой первого форума стали "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период". Он стартовал 5 октября в Агдаме и продолжился 6 октября в Баку. Участниками мероприятия стали свыше 400 человек, в том числе более 130 делегатов из 44 зарубежных стран. 

Форум уникальной и успешной платформой в области градостроительства для обмена опытом отраслевых специалистов из разных стран мира и расширения связей сотрудничества для обеспечения устойчивого развития. 

Проведенный при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), форум является результатом тесного сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

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