Форум по градостроительству в Азербайджане станет ежегодным 

8 окт. 23:00

По итогу первого Азербайджанского национального форума по градостроительству принята декларация, согласно которой форум будет проводиться ежегодно.

Темой первого форума стали "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период". Он стартовал 5 октября в Агдаме и продолжился 6 октября в Баку. Участниками мероприятия стали свыше 400 человек, в том числе более 130 делегатов из 44 зарубежных стран.

Форум уникальной и успешной платформой в области градостроительства для обмена опытом отраслевых специалистов из разных стран мира и расширения связей сотрудничества для обеспечения устойчивого развития.

Проведенный при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), форум является результатом тесного сотрудничества между Азербайджаном и ООН.