Керченская переправа не заработает в субботу из-за непогоды

8 окт. 15:47

Оперштаб Краснодарского края сообщает, что текущая погодная ситуация не позволит сегодня запустить работу Керченской переправы. Паромы пойдут в воскресенье, во второй половине дня.

"Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября. 8 октября паромная переправа работу по перевозке пассажиров не начнет", - сообщили в оперштабе.

В порту "Кавказ" уже образовалась пробка длиной в километр. Организованы стоянки, подвоз воды, питание, биотуалеты.

Ранее сообщалось, что в Сочи на 9 и 10 октября объявлено штормовое предупреждение.