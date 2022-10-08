SOCAR: в Нафталане в 2023 году появятся новые нефтяные скважины

8 окт. 15:42

В следующем году в Нафталане будут пробурены новые нефтяные скважины, сообщил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов.

Первая скважина будет пробурена на глубину 3,5 тыс м, добавил он. "Балансовые запасы Нафталанского месторождения оцениваются в 1,109 миллиона тонн, а запасы для извлечения - в 61 тысячу тонн", - рассказал Мамедов в рамках международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

На сегодняшний день в Нафталане насчитывается 94 нефтяные скважины, из них действующих - 32.