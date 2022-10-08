Восстановление ж/д путей на Крымском мосту завершится к 20:00 субботы

8 окт. 15:12

На железнодорожной части Крымского моста ведутся восстановительные работы, этим вечером из Крыма на материк пойдут первые поезда.

"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск", - сообщает Минтранс России.

Этим вечером из Крыма планируется пустить пять поездов. "Поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику: 28 Симферополь - Москва, отправлением в 17:10; 8 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением в 17:15; 166 Симферополь - Москва, отправлением в 20:00; 426 Симферополь - Кисловодск, отправлением 20:30; 174 Евпатория - Москва, отправлением 22:20", - информирует оператор пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс".