Турция откроет завод Coca-Cola в Шымкенте

8 окт. 15:25

Турецкая компания Coca-Cola İçecek намерена запустить производство безалкогольных напитков в Шымкенте.

Об этом стало известно по итогам встречи директора казахстанского отделения Coca-Cola İçecek Мустафы Белтекина и акима Шымкента Мурата Айтенова, сообщили в Kazakh Invest, нацкомпании по поддержке экспортеров.

Ожидается, что завод создаст в городе свыше 100 рабочих мест. Планируется производить 262 млн литров безалкогольных напитков в год.

Построить завод решено на территории новой индустриальной зоны "Жулдыз".