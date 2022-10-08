Минздрав: ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

8 окт. 14:54

Ситуация с коронавирусом остается напряженной, предупредил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Последнюю неделю мы видим, что заболеваемость снижается в большинстве регионов, но ситуация пока остается напряженной", - заявил министр.

Он призвал граждан проходить ревакцинацию.

Мурашко отметил, что частичная мобилизация не повлияет на оказание медпомощи, у Минздрава есть система бронирования для медицинского персонала.

Напомним, сегодня в России выявили 20 571 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 2 174 человека, умерло 106 пациентов.