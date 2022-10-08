Узбекистан принял миллион туристов из Казахстана

8 окт. 14:38

С начала года Узбекистан с туристическими целями посетили 3,6 млн иностранцев, больше всего - граждан Казахстана, пишет «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет статистики республики.

Поток иностранных туристов в Узбекистан с начала года вырос в 3,2 раза. Главными туристами в Узбекистане стали казахстанцы - 1 076,2 тыс человек. В тройку лидеров по турпотоку вошли также Кыргызстан – 952,1 тыс человек, и Таджикистан – 950,3 тыс.

Россия по турпотоку в Узбекистан стала в 2022 году четвертой - 395,1 тыс туристов. Из Турции в республике отдохнули 53,3 тыс человек, из Германии – 13,5 тыс, из Южной Кореи – 13,3 тыс, из США – 9,8 тыс.

Отмечается, что Казахстан крайне популярен среди туристов из Узбекистана, он является вторым по полярности направлением после Кыргызстана.