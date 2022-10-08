При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

Следственный комитет сообщает, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.
"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком", - рассказали в ведомстве.
Из воды подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются, добавили в СКР
"В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Ведутся следственные действия по месту жительства гражданина, изучается маршрут движения автомобиля.